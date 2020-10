Covid-19 : avec 1 417 malades, le nombre de patients en réanimation continue de progresser

On compte huit patients de plus qu'hier dans les services de réa pour un total de 7 377 malades hospitalisés en raison du virus.

Légère progression. Le nombre de malades du Covid-19 actuellement hospitalisés en réanimation en France a légèrement augmenté mardi 6 octobre. On compte désormais 1 417 patients. Au cours des dernières 24 heures, 168 nouveaux malades atteints de la forme la plus grave du virus ont dû être admis dans un service de réanimation. En prenant en compte les entrées et les sorties, il y a 8 patients de plus qu'hier dans ces services, selon les chiffres officiels communiqués par l'agence sanitaire Santé publique France.

Au total, 7 377 malades sont actuellement hospitalisés pour le Covid-19, dont 829 qui ont été admis dans les dernières 24 heures. En outre, 65 personnes sont mortes du virus ces dernières 24 heures, portant le total de décès depuis le début de l'épidémie à 32 364.

L'Agence régionale de santé d'Ile-de-France a par ailleurs indiqué mardi que le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux de la région continuait de progresser, à 40,1% contre 37% lundi. Cela représente 449 personnes admises en services de réanimation, sur 2 393 patients Covid-19 hospitalisés dans la région.