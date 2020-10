Covid-19 aux États-Unis : de nombreux parents ne travaillent plus pour garder leurs enfants

Faute d'écoles ouvertes à cause de la pandémie, Aracelis, une mère de famille américaine, a décidé de rester aux côtés d'Adam son fils autiste âgé de 14 ans. "En ce moment, mon temps est presque entièrement consacré à mon fils, tout tourne autour de lui. En même temps, je suis désolée pour mon fils parce qu'il n'y a pas que moi qui suis désocialisée", confie la mère de famille.

La proportion de femmes est 2,5 fois supérieure à celle des hommes

Aux États-Unis, 24% des adultes âgés de 24 à 44 ans ne travaillent plus pour garder leurs enfants. La proportion de femmes est 2,5 fois supérieure à celle des hommes. C'est une situation encore plus difficile pour Aracelis car Adam a besoin d'attention et de soins constants. "C'est tellement stressant d'être parent à la maison, d'être leur professeur, leur thérapeute, d'être la femme, la mère, de préparer le dîner, de nettoyer la maison. J'ai oublié de prendre soin de moi", explique Aracelis.