Covid-19: au Royaume-Uni, les seniors goûtent à la liberté

M. Boisseau, C. Madini, N. Boothby, L. Soudre

La campagne massive de vaccination contre le Covid-19 au Royaume-Uni porte ses fruits. Il n'y a quasiment plus de cas chez les personnes âgées. Elles savourent leur retour à une vie normale.

Les seniors britanniques ont été les premiers touchés par le Covid-19, ils sont aujourd'hui les premiers pleinement protégés par le vaccin. Ils sont de retour dans les bars, les magasins, parfois avec leurs enfants et petits-enfants qui leur ont tant manqué. Pour eux, la reprise de la vie normale est une réalité statistique. Dans de nombreuses villes du sud-est de l'Angleterre, il n'y a eu aucun cas chez les plus de 70 ans ces dernières semaines. La randonnée hebdomadaire d'un groupe de retraités du Kent a repris. Les marcheurs ont entre 60 et 80 ans. La peur de s'approcher les uns des autres a disparu. Tous ont reçu deux injections du sérum.

Le moral revient

Le soulagement est d'autant plus fort chez les seniors du Kent que le variant anglais est apparu dans cette région à l'automne 2020. À Douvres, il y a eu un seul cas en dix jours. L'espoir gagne les maisons de retraite. Dans l'une d'elles, il y a eu huit morts en 2020 et aucun en 2021. Tant que toute la population n'est pas vaccinée, un test est obligatoire pour chaque visiteur avec une seule visite hebdomadaire de 20 minutes. Les dernières restrictions majeures seront levées au plus tôt à la fin de l'été.