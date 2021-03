Covid-19 : au coeur d'un service de réanimation sous tension en Île-de-France

Chaque jour, la pression s’accentue un peu plus sur les hôpitaux de la région parisienne. Alors que l’exécutif s’apprête à annoncer de nouvelles mesures restrictives, les services de réanimation franciliens sont au bord de l’implosion, rapporte France 3, mercredi 17 mars. Dans l’un d’entre eux, les 30 lits sont tous occupés. D’ordinaire, on accueille ici des patients qui viennent de subir une chirurgie lourde. Toutefois, actuellement, plus de la moitié des places sont prises par des patients Covid.

Des patients plus jeunes

Un patient âgé de 52 ans est arrivé il y a cinq jours. Des soins constants lui sont prodigués. L’intéressé n’avait pourtant aucun antécédent médical. Thomas Ringenbach note que les patients Covid qui arrivent dans son service sont de plus en plus jeunes. Pour autant, leur âge ne les prémunit absolument pas contre des formes graves. En outre, le personnel médical tente de jongler entre les soins aux malades du virus et les patients touchés par d’autres pathologies, et qui doivent être opérés. "On essaie d’opérer les patients qui ne peuvent plus attendre", souffle le docteur Kais Bruni, responsable de la réanimation à l’Institut Montsouris.