Covid-19 : au CHU de Lille, un nombre toujours élevé d’hospitalisations

Ce patient est hospitalisé depuis trois semaines à l’hôpital de Lille (Nord). Atteint d’une pathologie chronique et plus récemment du Covid-19, à 94 ans, il a besoin de temps pour récupérer. "Je me sens très fragile par rapport à avant", confie le vieil homme. Comme lui, de nombreux cas de Covid-19 sont détectés parmi les patients venus à l’hôpital pour une autre raison.

"Nous ne sommes plus saturés par les formes graves"

Des cas qui expliquent en partie pourquoi 28 000 personnes sont encore hospitalisées pour Covid-19, alors que l’épidémie décroît en France. "Nous ne sommes plus saturés par les formes graves que l’on a connues, mais maintenant nous sommes très occupés par des patients qui ont une maladie conventionnelle et un statut Covid", confie le Pr Marc Lambert, médecin interniste au CHU de Lille. En France, néanmoins, le nombre d’admissions a commencé à baisser depuis le début du mois de février.