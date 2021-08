Covid-19 : après près de 17 mois de fermeture, la frontière terrestre entre les Etats-Unis et le Canada rouverte pour les Américains vaccinés

La frontière terrestre entre les Etats-Unis et le Canada a rouvert lundi 9 août pour les Américains entièrement vaccinés, après quasiment 17 mois de fermeture en raison de la pandémie de Covid-19.

Pour être admis sur le sol canadien, les voyageurs américains asymptomatiques doivent avoir reçu deux doses d'un vaccin autorisé par les autorités canadiennes au moins 14 jours avant leur entrée dans le pays et avoir effectué un test de dépistage. A l'inverse, pour l'instant les Canadiens ne sont pas autorisés à passer la frontière pour des voyages non-essentiels.

Le Canada avait fermé ses frontières aériennes le 18 mars 2020 puis trois jours plus tard sa frontière terrestre avec les Etats-Unis, la plus longue au monde. L'assouplissement des mesures frontalières survient à un moment où les Etats-Unis et le Canada sont confrontés à une nouvelle recrudescence des cas de Covid-19 causée par le variant Delta, hautement contagieux. La moitié de la population américaine est désormais entièrement vaccinée contre le Covid-19. Au Canada, selon les autorités de santé publique, 81% des Canadiens ont reçu leur première dose et 68% sont entièrement vaccinés.