Covid-19 : après la découverte du variant Delta Plus, doit-on faire face à une épidémie sans fin ?

Le Delta Plus, une mutation du variant Delta du Covid-19, est-il plus dangereux que les autres ? "C'est vrai qu'il faut aller plus vite pour se vacciner, parce que ce variant a des caractéristiques qui inquiètent un peu. La première, c'est qu'il est un variant Delta, donc il est plus transmissible que le variant Alpha actuel. La deuxième caractéristique, c'est qu'il semble infecter les cellules pulmonaires plus facilement", explique le journaliste et médecin Damien Mascret sur le plateau du 19/20 de France 3, jeudi 24 juin.



Bientôt une sortie de crise ?

Toutefois, "pour l'instant, on n'a quelques dizaines de cas, et rien ne dit que ce variant [Delta Plus] va arriver à s'imposer", tempère Damien Mascret. Malgré l'inquiétude autour de ce variant, est-il possible d'avoir un horizon de sortie de crise ? "Il y a des souches qui vont dominer progressivement (...), c'est le variant anglais qui s'est imposé chez nous, et maintenant, c'est le variant indien, nous disent les autorités européennes, qui va s'imposer (...). Maintenant, c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y a suffisamment de personnes vaccinées, quel que soit le variant qui arrive, il ne trouve plus suffisamment de monde pour relancer l'épidémie", analyse le scientifique, qui précise : "Il peut y avoir une vaguelette, mais il n'y a plus d'épidémie massive."