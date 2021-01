Covid-19 : Allonger les vacances scolaires d'hiver ? Une possibilité selon Jean-Michel Blanquer, qui se dit "ouvert à tous les scénarios"

"On est forcément ouvert à tous les scénarios." Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a estimé, mardi 5 janvier, au micro d'Europe 1, que l'allongement des vacances scolaires d'hiver était possible. Cette hypothèse est défendue par des épidémiologistes, qui considérent, à l'instar du professeur Antoine Flahault, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève (Suisse), qu'allonger les vacances d'hiver et raccourcir celles de l’été "serait extrêmement utile pour aider à garder le contrôle sur l'épidémie" de Covid-19. Tandis que pour la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), il s'agit d'une "très mauvaise idée, ingérable pour les familles".

Si une troisième vague arrive, quelles solutions pour l'école ?Jean-Michel Blanquer "Le scénario est de maintenir le calendrier, mais on peut faire des choses comme ça (allonger les vacances d'hiver.)."#Europe1 pic.twitter.com/Fh3S1JF3sW — Europe 1 (@Europe1) January 5, 2021

Mardi matin, Jean-Michel Blanquer a déclaré dans la foulée : "Mon scénario privilégié est toujours de maintenir les calendriers tels qu'ils sont pour que les élèves soient dans la meilleure situation possible." "Mais s'il le fallait on serait capables de faire des choses comme ça", a-t-il immédiatement ajouté. "Par définition, on doit tenir compte d'évolutions qui ne sont pas encore connues", a-t-il souligné. "L'école est fondamentale pour tous les enfants et ne pas aller à l'école nuit énormément aux enfants. Sur le plan éducatif, bien sûr, mais aussi sur le plan social et même sur le plan sanitaire", a-t-il encore défendu sur Europe 1.

Les vacances d'hiver sont pour l'heure programmées du samedi 6 février au lundi 22 février pour la zone A (Académies de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers), du samedi 20 février au lundi 8 mars pour la zone B (Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg) et du samedi 13 février au lundi 1er mars pour la zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles).