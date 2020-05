Covid-19 : Air France remboursera les billets des vols annulés

Depuis plusieurs semaines, les clients d'Air France réclament le remboursement des billets de vols annulés pour cause de coronavirus. Bonne nouvelle, la compagnie aérienne a indiqué qu'ils allaient pouvoir se faire rembourser, mais il va falloir être un peu patient. "Air France modifie sa politique concernant les vols annulés à cause du Covid-19", confirme Christelle Méral en duplex depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise). "Les clients peuvent soit se faire rembourser, soit obtenir un avoir. Et pour encourager les voyageurs à prendre un avoir, il sera majoré de 15% par rapport à la valeur initiale du billet", indique la journaliste.

Air France répond aux associations de consommateurs

"Cet avoir sera valable sur toutes les destinations, et pas seulement sur celle du billet initial. Il pourra être utilisé jusqu'au 31 décembre 2021 sur Air France et KLM", précise Christelle Méral. "Il faudra être patient, il pourrait y avoir beaucoup de demandes en raison des nombreuses annulations de vols. Air France, en acceptant ces remboursements, répond aux demandes des associations de consommateurs. D'autres compagnies aériennes françaises comme Corsair ou Air Caraïbes devraient se prononcer sur les remboursements dans les jours à venir", complète la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT