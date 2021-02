Covid-19 : aidées par le confinement, les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d'euros en France en 2020

En ajoutant ventes de produits et de services, la progression reste toutefois moindre que celle enregistrée en 2019 (+11,6%).

Aidées par les restrictions sanitaires liées à la pandémie de Covid-19, les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d'euros en France en 2020, selon un bilan annuel de la Fédération de l'e-commerce et de la vente à distance (Fevad) publié jeudi 4 février. Cela représente une progression de 8,5% sur un an, en dépit de "la chute brutale des activités de voyages et loisirs". Le e-commerce, qui ne représentait que 9,8% du commerce de détail en 2019, en représente aujourd'hui 13,4%.

"Les deux périodes de confinement ont entraîné des pics d'activité sans précédent sur la vente en ligne de produits", note la Fevad, mais "entre ces deux périodes les ventes sont restées à un niveau élevé". L'accélération des ventes "a été particulièrement marquée au dernier trimestre", lors duquel "la fermeture des magasins et celle des rayons dits non-essentiels ont conduit à une forte augmentation des ventes au mois de novembre qui s'est poursuivie en décembre, en dépit de la réouverture des commerces physiques".

En ajoutant ventes de produits et de services, la progression reste toutefois moindre que celle enregistrée en 2019 (+11,6%). "Cette croissance est tirée par la hausse des ventes de produits sur internet estimée à +32%, tandis que les services s'affichent en baisse de 10%, sous l'effet de la chute brutale des activités de voyages et de loisirs pendant la crise", explique la Fevad. Avec les fermetures de frontières, les restrictions de déplacements et les incertitudes sanitaires persistantes, ce volet du e-commerce s'est logiquement effondré en 2020, de 41%.