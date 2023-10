Covid-19 : Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, rappelle avoir été "la première au monde" à faire une conférence de presse lors de la pandémie

Durée de la vidéo : 10 min

Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 4 octobre.

L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 4 octobre, à l'occasion de la sortie de son livre Journal. Janvier-juin 2020 (ed. Flammarion), qui revient sur six mois de crise du Covid-19 racontés de l'intérieur. Présentant ce livre comme "un retour d'expérience, une contribution au débat", Agnès Buzyn a estimé que "si on veut tirer les bonnes leçons de cette histoire", "il faut qu'on ait la totalité du récit".

Retour sur les SMS avec Emmanuel Macron rendus publics

En janvier 2020, alors que le Covid-19 n'était à l'époque connu que comme un vague virus présent en Chine, Agnès Buzyn avait tenu une conférence de presse. "Je suis la première au monde à faire une conférence de presse, non pas pour dire que tout va bien, mais parce que j'ai la perception qu'il y a un risque, et que je veux progressivement faire monter le niveau de conscience et de compréhension de ce qui se passe chez les Français", a-t-elle affirmé.

Dans son Journal, Agnès Buzyn publie des SMS échangés avec Emmanuel Macron et Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque. Des textos que l'ancienne ministre s'est justifiée d'avoir rendus publics par le fait que "tous ces échanges ont été aspirés" de son téléphone "lors de la perquisition en 2020" dans le cadre de l'enquête de la Cour de justice de la République sur la gestion de la pandémie. Agnès Buzyn est désormais placée sous le statut de témoin assisté dans l'enquête. "Ces textos ont été lus par des dizaines de personnes, et surtout, certains d'entre eux ont déjà fuité dans la presse", a-t-elle abondé, avant d'estimer : "Pour moi, c'est plus un document historique que je livre aux Français en essayant d'être factuelle."