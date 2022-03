Covid-19 : a-t-on retiré le masque trop tôt ?

Le masque est-il tombé trop tôt en France ? "Peut-être", juge le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, mercredi 23 mars, sur le plateau du 20 Heures. "Il est peut-être un peu tôt pour l'affirmer, mais quand on regarde les modélisations de l'institut Pasteur il y a 15 jours, on s'aperçoit qu'on est dans la fourchette. L'Institut anticipait une hausse des transmissions entre + 40% et + 130%. Hier la moyenne, c'était 100 000 contaminations, aujourd'hui c'est 104 000", avance-t-il dans un premier temps.

Ampleur du rebond sous-estimée ?

Tout ne se déroule pour autant pas comme prévu. L'ampleur du rebond pourrait être sous-estimée, puisque l'on teste aujourd'hui cinq fois moins qu'au début du mois de janvier. L'Institut Pasteur n'intègre par ailleurs pas la baisse de l'immunisation qui suit la vaccination. Or de nombreuses personnes de plus de 60 ans, notamment ceux qui n'ont pas fait leur rappel, présentent une baisse de l'immunité.

Parmi Nos sources :

DREES

Liste non exhaustive.