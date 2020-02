Covid-19 : à quel point le virus est-il dangereux ?

De nouvelles informations sont apportées chaque jour, relatives au Covid-19, grâce à une collaboration internationale entre scientifiques. D'après les spécialistes, le taux de mortalité serait dix fois plus fort que pour la grippe saisonnière. Odile Launay, professeure en maladies infectieuses à l'hôpital Cochin (AP-HP), à Paris, explique : "Le taux de mortalité est de 2,3%, et il y a une gradation en fonction de l'âge. La mortalité pour les plus de 80 ans est beaucoup plus importante et va jusqu'à 15%, alors qu'elle est à moins de 1% pour les personnes de moins de 30 ans."

Le Covid-19, pas forcément grave

Une autre interrogation concerne les personnes à risque. D'après une étude rendue publique par le centre chinois de contrôle des maladies, effectuée auprès de 45 000 cas confirmés, le taux de mortalité serait de 0,9% chez les personnes en bonne santé, contre 6% pour des patients possédant une maladie respiratoire chronique, 7% pour une personne ayant du diabète et 10% pour les maladies cardiovasculaires. Un aspect positif ressort tout de même : le Covid-19 n'est pas forcément grave. En Chine, parmi tous les cas, aucun enfant n'est mort. Le coronavirus peut même passer inaperçu chez certains patients, les porteurs sains.

