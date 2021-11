Covid-19 : à quel moment les autorités doivent-elles prendre des mesures ?

L'épidémie est une nouvelle fois devenue incontrôlable de Covid-19 en quelques semaines. Mais à quel moment les autorités doivent-elles intervenir ? "Ni trop tôt, car les Français en ont assez des restrictions, ni trop tard, car sinon la situation à l'hôpital pourrait devenir intenable. Selon une étude allemande menée sous l'égide de l'institut Max Planck en collaboration avec une université chilienne, l'équilibre pour éviter une flambée épidémique peut être maintenu en surveillant les poids d'équilibre essentiels, explique le médecin et journaliste Damien Mascret présent lundi 22 novembre sur le plateau du 20 Heures. D'un côté, il y a la contagiosité importante du variant Delta et il y a aussi le nombre de cas positifs qui, on le voit bien en France, grimpe rapidement depuis quelques jours."

Une situation délicate dans certains départements

La situation des hôpitaux serait déjà délicate dans certains départements. "En effet, on compte déjà une trentaine de départements dans lesquels la reprise des hospitalisations est assez forte. En Seine-Maritime, dans le Vaucluse, le Lot, la Gironde, l'Aisne, les Vosges, la Corrèze. Ces départements sont peut-être déjà au point de bascule. Vous l'avez compris, il est plus que temps de prendre de nouvelles mesures maintenant si on veut respirer un peu pendant les fêtes", ajoute le journaliste de France Télévisions.

