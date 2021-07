Covid-19 : à Nankin, en Chine, la résurgence de cas inquiète, mais les autorités se veulent rassurantes

Nankin est une ville chinoise de 9 millions d’habitants. Tous ont été appelés à se faire tester en masse depuis plusieurs jours, face à une recrudescence des cas positifs au Covid-19. Les autorités mettent en place les grands moyens pour endiguer la propagation du virus, mais la Chine n’avait pas vu pareil phénomène depuis des mois. Alors des mesures restrictives ont été décidées, mais pas encore de confinement.

Des premiers cas à l’aéroport

"Je reçois quelques SMS, du gouvernement local, je pense, qui dit d’éviter de sortir, de prendre les transports en commun, de bien mettre son masque. Mais ça devient de plus en plus sérieux", détaille Ophélie Heu, professeur de français. Les premières infections sont intervenues à l’aéroport de Nankin, des employés de nettoyage, travaillant sur un avion russe, n’auraient pas respecté les consignes sanitaires. Les autorités se veulent néanmoins rassurantes. "Vu les mesures de contrôle que nous prenons et le fait que nous soyons en tête du classement mondial des vaccinations, il n’y a pas de réel risque de propagation à grande échelle", expose Shao Yiming, virologue du Centre de contrôle et de prévention des maladies.