Covid-19 : à Marseille, les marins-pompiers mobilisés pour tester les habitants

Le bataillon des marins-pompiers de Marseille sur le front du Covid-19. Le mercredi, il troque les lances à incendie contre des écouvillons. Ces séances de dépistage sont mobiles et se déroulent, chaque semaine, dans un quartier différent. Une mission peu habituelle pour ses pompiers militaires mais qui est devenue une routine depuis le mois d’août. Pour chaque dépistage, ils déploient une tente, installent le matériel médical et reçoivent les personnes à tester. "Les tests positifs partent à l’IHU. Les gens sont recontactés et suivent un protocole adapté", explique le capitaine des marins-pompiers.

Pour cette opération un peu particulière, les marins-pompiers de Marseille peuvent compter sur leurs aînés, les retraités du Bataillon. "Comme on dit : marin-pompier un jour, marin-pompier toujours. On est fier de rechausser nos bottes pour aider les actifs et soutenir la population marseillaise", se réjouit Philippe Liautaud, président de l'amicale des anciens marins-pompiers. Le bataillon intervient également dans les écoles et les crèches municipales, où il fait passer des tests au personnel encadrant.