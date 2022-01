Covid-19 : à Marseille, "la déprogrammation est le seul moyen" d'accueillir les personnes infectées, selon un médecin

"La déprogrammation est le seul moyen d'arriver à accueillir des gens porteurs d'un Covid-19, notamment ceux qui ont des Covid graves et qui vont en réanimation, c'est-à-dire des non-vaccinés", a expliqué lundi 3 janvier sur franceinfo Jean-Luc Jouve, président de la commission médicale d’établissement de l’Assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). Il s'exprimait après l'appel lancé dimanche soir par 500 médecins marseillais dans le journal La Provence. "Vaccinez-vous, faites-nous confiance", ont-il écrit dans cette tribune.

"Pour des pathologies très sérieuses et vitales, pour l'instant, on parvient à opérer les choses qui sont urgentes, c'est-à-dire les accidents, la traumatologie, la cancérologie, les problèmes cardiaques ou neurochirurgiens aigus. Mais il y a des patients qui ne pourront pas attendre tout le mois de janvier pour qu'on les opère", prévient Jean-Luc Jouve, qui explique que le tri entre les patients "s'impose de lui-même". "Lorsque vous être réanimateur le soir, que vous avez deux lits et que vous avez quatre demandes qui émanent de toute la région, par définition, vous ne pouvez pas accueillir les quatre malades."

La vague Omicron devrait augmenter les déprogrammations

"On essaye d’anticiper", a expliqué Jean-Luc Jouve sur franceinfo. "Nous sommes encore sous un régime de vague Delta, c'est-à-dire qu'on a des réanimations bien pleines et des hospitalisations Covid qui, elles, arrivent encore à tenir le nombre de lits nécessaires. En revanche, quand le variant Omicron va arriver, s'il est comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ce qui devrait être le cas, à ce moment-là, on va être en très grande difficulté sur les lits d'hospitalisation conventionnelle. On va devoir déprogrammer non seulement de la chirurgie mais aussi de la médecine", prévient le président de la commission médicale d’établissement de l’AP-HM.

Selon Jean-Luc Jouve, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est "la région la moins bien vaccinée de France" et Marseille "la ville la moins bien vaccinée de France", avec des quartiers et des arrondissements "où il y a une vaccination de 40%". Selon lui, Marseille est aussi "la ville la plus impactée par le variant Delta". Il a prêché pour une augmentation de la vaccination : "Il faut qu'on ait une meilleure couverture vaccinale si on veut arriver à sauver tout le monde, les patients Covid bien entendu mais également tous les non-Covid pour lesquels on prend du retard."