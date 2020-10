Covid-19 : à Cannes, le tourisme d'affaires frappé par la crise

En temps normal, Cannes (Alpes-Maritimes) vit l'automne au rythme des salons. Mais cette année, la ville, deuxième organisatrice d'événements professionnels après Paris, est désertée. Les congrès, limités à 5 000 personnes, sont annulés les uns après les autres. Prévu en septembre, le salon du yachting a été annulé. La perte est estimée à 55 millions d'euros par les professionnels, rien que sur cet événement.

500 millions d'euros de pertes pour Cannes

"L'impact est démentiel, il l'est depuis le début de l'année avec tous ces salons annulés qui étaient les plus gros et les plus internationaux", déplore Jean-Michel Arnaud, président du Palais des festivals. Partout en France, le constat est le même : l'annulation de congrès a déjà fait perdre 20 milliards d'euros à l'économie. À Cannes, les pertes s'élèvent à 500 millions d'euros pour les commerces, restaurants ou hôtels. "J'espère qu'on n’en arrivera pas au licenciement. J'ai peur pour l'hôtel et mes équipes", craint Maria Calabretta, directrice de l'hôtel Cannes Centre Univers dans lequel les congressistes représentent 70 % du chiffre d'affaires. Dans la ville, près de 13 000 emplois dépendent directement des congrès.

Le JT

Les autres sujets du JT