Covid-19 : "94% des patients en réanimation ne sont pas vaccinés", alertent des médecins réanimateurs de région Paca

Dans une tribune publiée lundi 26 juillet et soutenue par l'agence régionale de santé, six médecins réanimateurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, responsables de services et coordonateurs départementaux, appellent à la vaccination, après avoir constaté que 94 % des malades du Covid-19 admis en réanimation depuis le 5 juillet n'étaient pas vaccinées, rapporte France Bleu Provence.

Des malades plus jeunes, sans antécédents médicaux

Sur un total de 51 patients admis entre le 5 et le 19 juillet en réanimation dans les hôpitaux de la région Paca, seuls trois avaient un schéma vaccinal complet. Par ailleurs, ces médecins expliquent que des cas graves apparaissent notamment chez des patients jeunes. Selon eux, 55 % des malades admis en réanimation en région Paca depuis début juillet ont moins de 65 ans, et la plupart d'entre eux "n'ont pas d'antécédents médicaux". Ils appellent ainsi à la vaccination qui, selon eux, est "le seul moyen pour éviter ce qui peut encore être évitable".

D'après les dernières données communiquées par l'ARS, le taux d'incidence dans les Bouches-du-Rhône s'élève à 356 cas pour 100 000 habitants. Dans le Var, il s'établit à 265. Le gouvernement a, lui, fixé à 200 le seuil d'alerte à partir duquel des mesures sanitaires renforcées peuvent être prises par les préfectures.