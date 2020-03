Covid-19 : "50 masques ça se consomme très vite quand on est médecin de proximité"

Patrick Bouet, président du Conseil national de l'Ordre des médecins, a réagi sur franceinfo à la réquisition des masques en France.

"Nous sommes en première ligne, nous les professionnels de santé, et nous demandons au gouvernement d'apporter le même niveau d'information et de protection à tous les professionnels", a déclaré mercredi 4 mars sur franceinfo le président du Conseil national de l'Ordre des médecins, Patrick Bouet, concernant la gestion du nouveau coronavirus Covid-19. "Nous attendons de voir comment le flux de distribution va pouvoir se mettre en place parce que 50 masques ça se consomme très vite quand on est médecin de proximité", poursuit-il.

S'il se dit satisfait de voir arriver des masques de protection, Patrick Bouet se demande pourquoi il a "fallu autant de temps pour qu'ils arrivent dans les cabinets médicaux", alors que le gouvernement a annoncé mardi la réquisition des masques.

Quand on voit 25 à 30 personnes en période d'épidémie, toutes susceptibles d'être porteuses d'une situation pathologique, on peut en deux ou trois jours consommer la totalité de ces masques.Patrick Bouetà franceinfo

"Il y a eu des centaines, des milliers, de consultations de personnes qui étaient en situation de stress infectieux et qui, ne respectant pas forcément les consignes données, ont été au contact des professionnels de proximité", poursuit Patrick Bouet. Il rappelle que des médecins ont été en quarantaine et "un certain nombre d'entre eux ont été remis à la disposition de la proximité, ils ont été autorisés à retourner vers leur cabinet."