Covid-19 : 38 cas de contamination recensés en France

De nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensés sur le sol français, a annoncé le ministère de la Santé, jeudi 27 février au soir. "C'est officiel et c'est le ministre de la Santé qui vient de le confirmer : le Covid-19 continue de se diffuser sur le sol français. 38 cas sont maintenant identifiés, c'est 20 de plus que mercredi, notamment un groupe de 12 personnes dans l'Oise", indique le journaliste Jules Lonchampt, en duplex depuis le ministère, à Paris. On ne sait pas à l'heure qu'il est si leur contamination est liée aux deux patients contaminés, l'un ayant été hospitalisé à Amiens (Somme), l'autre étant décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Paris après avoir été hospitalisé à Creil (Oise).

138 établissements prêts à accueillir les malades

"On peut noter également trois personnes infectées sur une base militaire, mais aussi deux personnes hospitalisées dans un état grave, qui revenaient vraisemblablement d'un voyage en Égypte. Olivier Véran a annoncé que 138 établissements de santé étaient prêts à accueillir les malades", conclut-il.

