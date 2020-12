Covid-19 : 25 millions de cas en Europe, la nouvelle variante défie la vaccination

Plus de 25 millions de cas de contamination au coronavirus ont été recensés en Europe, où la nouvelle variante britannique inquiète de plus en plus et défie la vaccination qui doit débuter dimanche dans l'UE.

Les 52 pays de la région Europe, qui va à l'est jusqu'à l'Azerbaïdjan et la Russie, constituent la zone la plus touchée dans le monde en nombre de cas, devant les Etats-Unis et le Canada (19 188 172 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes (15 024 469 cas) et l'Asie (13 617 004), selon un comptage réalisé par l'Agence France Presse vendredi 25 décembre.

"Pendant cette année terrible, nous avons vu les sacrifices faits par tant de gens pour protéger et préserver la vie. Nous ne devons pas gaspiller ces sacrifices", a déclaré le chef de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Nous avons tout de même de l'espoir: les vaccins offrent la solution pour sortir enfin de cette tragédie. Mais il faudra du temps pour que le monde entier soit vacciné", a-t-il souligné dans un message vidéo de Noël.

Une nouvelle variante plus contagieuse ?

Selon l'OMS, 61 vaccins sont entrés en phase d'essai sur les humains, dont 16 sont en phase finale. Et 172 autres vaccins sont en train d'être développés dans des laboratoires du monde entier.

Or, le Royaume-Uni, où une nouvelle souche du Sars-Cov-2 a été détectée, est le pays où l'épidémie accélère le plus (+61%), parmi ceux ayant enregistré plus de 1 000 cas quotidiens au cours des sept derniers jours.

Une étude mise en ligne jeudi, mais pas encore parue dans une revue scientifique, a confirmé que ce nouveau variant du virus était "50% à 74%" plus contagieux que les souches jusque-là en circulation. De quoi susciter l'inquiétude, d'autant qu'il a pour la première fois été repéré en Allemagne, chez une femme arrivée en avion de Londres. Le Liban a également annoncé avoir enregistré un premier cas de nouvelle variante, sur une personne arrivée de Londres le 21 décembre.