Covid-19 : plus de 168 millions de tests PCR et antigéniques ont été réalisés en 2021

168 215 000 tests PCR et antigéniques pour dépister le Covid-19 ont été réalisés en 2021, dont 48,8% d'antigéniques, indique la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) jeudi 6 janvier, dans un communiqué. Elle a enregistré un nouveau record hebdomadaire de 8 298 400 tests réalisés en une semaine, du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, et un nouveau record quotidien avec 1 878 000 tests le 31 décembre 2021.

"Malgré cette forte augmentation du nombre de tests, les délais de validation n'augmentent que légèrement" en 2021, assure le communiqué, précisant que les résultats de 86% des tests PCR ont été donnés en moins de 24 heures pendant la semaine du 27 décembre 2021 au 2 janvier 2022, contre 92% la semaine précédente. De la même manière, le délai d'attente pour obtenir le résultat d'un test PCR était de 0,5 et 0,6 jour, contre 0,4 et 0,5 la semaine précédente.

Les personnes qui se sont le plus faits dépister entre le 27 décembre 2021 et le 2 janvier 2022 sont les personnes âgées de 41 à 65 ans (2 500 000 tests environ), suivies des 26-40 ans (2 200 000 tests environ), des 16-25 ans (1 500 000 environ), des 0-15 ans (1 100 000 environ), puis des personnes les plus âgées, les 65-75 ans (600 000 environ) et les 75-100 ans (400 000 environ).