Covid-19 : 16 000 nouveaux cas positifs en 24 heures en France, le taux de positivité des tests dépasse les 11%

Selon les chiffres de Santé Publique France dévoilés dimanche, on compte 5 084 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 910 en réanimation.

La France a enregistré un peu plus de 16 000 (16 101) nouveaux cas positifs au coronavirus ces dernières 24 heures (contre plus de 26 000 la veille), a annoncé l'agence sanitaire Santé Publique France, dimanche 11 octobre. Ce qui porte le total à 734 974 cas. On dénombre aussi 46 décès en milieu hospitalier depuis la veille samedi, pour un total de 32 730. Par ailleurs, on compte 5 084 nouvelles hospitalisations sur les sept derniers jours, dont 910 en réanimation.

Quant au taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées), il continue de grimper, et passe de 11% à 11,5%. Il était autour de 7% il y a quinze jours, et à 9% samedi dernier.

Face à la détérioration de la situation, le gouvernement a annoncé jeudi le passage au cours du week-end de Grenoble, Saint-Etienne, Lyon et Lille en zone d'alerte maximale. Ces mesures sont entrées en vigueur samedi.