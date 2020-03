Covid-19 : 15 millions d'Italiens placés en quarantaine

Dimanche 8 mars au matin, les rues de Milan (Italie) sont désertes. Dans la nuit, le gouvernement a pris une décision inédite et radicale dans sa lutte contre le Covid-19. Le Premier ministre Giuseppe Conte a signé le décret entérinant la mise en quarantaine de quatre régions du nord du pays, le Piémont, la Lombardie, la Vénétie et d'Émilie-Romagne. "Il y aura des restrictions pour éviter tout mouvement, des restrictions pour tous les individus qui entrent et sortent du territoire et même à l'intérieur du territoire", a annoncé Giuseppe Conte.

Une quarantaine d'un mois

En tout plus de 15 millions de personnes sont confinées, dont la capitale économique du pays, Milan. Cette mesure fait suite à plus de 1 200 nouveaux cas samedi 7 mars et 233 décès dans la péninsule. La quarantaine a été prononcée pour un mois. Les lieux culturels resteront fermés, certaines compétitions sportives ont été suspendues.

