Couvre-feu : les théâtres et cinémas dans la tourmente

Devoir fermer ses portes à 21 heures, voilà qui s'annonce compliqué pour les théâtres et salles de spectacles. Michel Boujenah, qui monte sur les planches jeudi 15 octobre pour la première fois dans la peau de l'Avare de Molière, c'est la déception est grande. "S'ils nous interdisent de jouer à 17 heures, on jouera à 15 heures. Et s'ils nous interdisent de jouer à 15 heures, on jouera à 6 heures du matin. On jouera n'importe quand mais on jouera", a déclaré le comédien.

S'adapter pour survivre

Les salles s'adaptent en modifiant leur programmation. Certaines pièces seront jouées deux fois dans la journée, d'autres plus tôt dans la soirée. C'est ce qu'a prévu de faire Richard Berry, qui évoque face aux caméras de France Télévisions de "véritables catastrophes qui s'annoncent" dans le métier. "Il faut essayer le plus possible de se réinventer", ajoute l'acteur. Au cinéma, où 30% des entrées sont comptabilisées le soir après 20 heures, les séances vont êtres modifiées. Les salles MK2 vont par exemple proposer des séances dès 8 heures du matin.

