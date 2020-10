Couvre-feu : le monde de la culture n'aura droit à aucune dérogation

C. Demangeat, J. Assouly, A. Peyrout, N. Hayter, J.-J. Buty, O. Darmostoupe, M.-A. Belderrain, S. Karwin

C. Demangeat, J. Assouly, A. Peyrout, N. Hayter, J.-J. Buty, O. Darmostoupe, M.-A. Belderrain, S. Karwin France 3 France Télévisions

Le monde de la culture espérait obtenir une dérogation face au couvre-feu décrété mercredi 14 octobre par Emmanuel Macron. Il était d’ailleurs soutenu par la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot. Toutefois, il n’y aura finalement aucune exception culturelle, confirme France 3. "Je crois qu’il nous faut des règles très claires, très simples, les mêmes pour tous", a déclaré fermement le Premier ministre, Jean Castex.

Aucun assouplissement pour la culture

Les intéressés sont très déçus. "Est-ce qu’une seule salle de théâtre, en France, a été déclarée cluster ? Non. Alors, je ne comprends pas pourquoi on bombarde des lieux où l’ennemi est absent", s’insurge Jean-Michel Ribes, le directeur du Théâtre du Rond-Point, à Paris. Le comédien Fabrice Luchini s’est aussi montré très critique. "C’est terrifiant, on ne comprend pas ce que ce gouvernement fait", juge-t-il.

Le JT

Les autres sujets du JT