Couvre-feu : est-il vraiment efficace ?

Ce serait durant les soirées entre amis que les Français se relâchent et contractent plus facilement la Covid-19. Pourtant, selon les données officielles de Santé Publique France, la sphère privée n'est que le quatrième foyer de contamination, après les entreprises, le milieu scolaire et universitaire, et les établissements de santé. Certains jeunes se sentent visés. "Les gens ne vont pas se gêner pour faire des soirées privées", ajoute l'un d'entre eux.

Les spécialistes s'interrogent

Les scientifiques sont, comme souvent, divisés. "À mon avis, c'est juste une erreur monumentale. Les gens globalement font attention, sans ça ce serait pire, et de toute façon, on voit bien que faire attention ne suffit pas, donc il faut changer de stratégie", commente Catherine Hill, épidémiologiste. Le gouvernement entend, quant à lui, freiner les interactions sociales. Le retour des apéritifs en ligne ?