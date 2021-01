Couvre-feu à 18 heures : un "très dur retour à la réalité" pour les Alpes-Maritimes

L'entrée en vigueur du couvre-feu avancé à 18 heures dans 15 départements, samedi 2 janvier, présente des conséquences économiques pour les commerces, mais aussi des conséquences matérielles pour les clients, qui doivent s'organiser. "Au-delà de ça, dans les Alpes-Maritimes, c'est vécu un petit peu comme un très dur retour à la réalité", rapporte samedi midi le journaliste France Télévisions Henri Migout, en direct d'Antibes.

"Une contrainte supplémentaire"

En effet, pendant la période des fêtes, beaucoup de discours officiels parlaient de l'année 2021 comme une sortie du tunnel, avec un vaccin qui permettrait de voir les choses s'arranger. "Or, ici, c'est le retour à la réalité, au quotidien, avec une contrainte supplémentaire, qui vient s'ajouter à toutes les autres et qui génère du stress, de l'angoisse, et un petit peu d'anxiété, reprend le journaliste. Un quotidien qui va être un petit peu plus difficile".

