Couvre-feu à 18 heures : le Haut-Rhin pourrait être concerné

Dimanche 10 janvier, un couvre-feu devrait être imposé aux habitants du Haut-Rhin dès 18 heures. La mesure, envisagée pour lutter contre le coronavirus qui se propage très vite, divise déjà les habitants. Dans le département, les chiffres de l'épidémie inquiètent les autorités. Le taux d'incidence est par exemple de 224,8 cas pour 100 000 habitants, soit beaucoup plus que la moyenne nationale de 144,1 cas.

Un couvre-feu vraiment efficace ?

Dans les hôpitaux, les admissions ont légèrement remonté. Mais selon Dr. Patrick Vogt, médecin généraliste, un paramètre pourrait remettre en cause l'efficacité du couvre-feu : "Il y a une espèce de paradoxe entre le fait que les hôpitaux sont pleins, se remplissent, et qu'on voit très peu de malades dans nos cabinets. Je pense qu'on n'a pas compris complètement les sources de contamination. J'ai bien peur que la diminution des relations sociales ne soit pas suffisamment efficace pour réduire le nombre de contaminations". Le préfet devra officialiser, ou non, le couvre-feu vendredi 8 janvier.

Le JT

Les autres sujets du JT