Courses alimentaires, matériel sportif, masques de protection... Les sociétés de conciergerie s'adaptent aux demandes de leurs clients fortunés

La société Premium Conciergerie répond à toute heure, à toutes les demandes de ses clients les plus fortunés. Face à l'épidémie de coronavirus et au confinement, elle tente de s'adapter à leurs désirs.

En pleine crise sanitaire liée au coronavirus, le confinement ne facilite pas le travail des sociétés de conciergerie. Un voyage, une villa, un vêtement d’une marque de luxe, ou une nounou pour les enfants : ces sociétés répondent à toutes les demandent de leurs clients et à n'importe quelle heure. Chez Premium Conciergerie, "répondre 'non' à un client, ce n'est pas quelque chose de possible chez nous", affirme son fondateur Jeremy Vosse. "Il faut que nous aussi on se plie à cela et pour la première fois, nous avons dit non à des clients."

>> Coronavirus : suivez en direct toutes les informations liées à la pandémie de Covid-19

Pas de voyages, forcément, les magasins non alimentaires étant fermés. "Nos clients ont les pieds sur terre dans une immense majorité des cas, assure le patron de Premium Conciergerie. Ils savent, ils ont la télévision, ils se tiennent informés évidemment."

Eux-mêmes se limitent en quelque sorte dans les demandes qu'ils nous font.Jérémy Vosseà franceinfo

Les clients fortunés reviennent à des exigence plus terres à terres, comme les courses alimentaires, que la société réalise "pour l'ensemble de nos clients à travers toute l'Europe. C'est plus ou moins facile en fonction des pays dans lesquels on a des courses à faire."

Mais les courses sont une première chose. Jérémy Vosse affirme que certains de ses clients "sont pour certains plutôt jeunes", ils ont "besoin de s'occuper comme tout à chacun". La conciergerie s'occupe de leur acheter "des consoles de jeux vidéos, des jeux de société... les journées peuvent être longues parfois donc ils ont besoin de se distraire, ce qui est bien naturel."

Du matériel sportif aux masques

Parmi les clients de Premium Conciergerie, il y a beaucoup de footballeurs. Et même si les championnats sont arrêtés, ils cherchent quand même à faire du sport. "Ils nous demandent de trouver du matériel pour rester en forme, c'est ce qu'on a réussi à faire", assure Jérémy Vosse. "Ce n'était pas évident, on a mis plusieurs jours avant de trouver des sources pour être capable de le faire, et aujourd'hui on a trouvé des fournisseurs et on peut livrer du matériel sportif chez nos membres aux quatre coins de l'Europe."

Certains clients ont aussi demandé d'avoir des masques afin de se protéger contre le coronavirus... Et ils les ont eus. "On a eu des demandes de masques, de gels hydroalcooliques, de gants, et oui, on a réussi à en trouver", se félicite le patron de la conciergerie. "On a la chance d'avoir un réseau de partenaires et de prestataires dans le monde entier et il y a des pays dans lesquels on a réussi à trouver ces produits à notre niveau à nous."

Les quantités sont extrêmement limitées, on n'avait pas besoin de trouver des milliers de masques mais on a eu besoin d'en trouver quelques centaines.Jérémy Vosseà franceinfo

Ce qui n’empêche pas Premium Conciergerie de pâtir de l’épidémie, comme beaucoup d’autres entreprises : les demandes sont bien moins nombreuses que d’habitude.