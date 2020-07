Côte d’Azur : les gestes barrières oubliés ?

Les gestes barrières ont-ils été d’ores et déjà oublié ? Direction les stations balnéaires. En ville, sur le marché, ou à la plage, on fait le même constat : moins de masques, moins de distance entre les individus. Les gestes barrières semblent être un peu oubliés.

Les files d’attente se resserrent

À Antibes (Alpes-Maritimes), ceux qui sont venus faire le marché préfèrent néanmoins rester prudents. "Si on va dans un magasin on masque", explique une mère de famille. Mais dans les rues du centre-ville, on a la tête à l’été. Les visages se découvrent et les files d’attente se resserrent. En terrasse les prudents n’ont pas de mal à se compter. Sur la plage de Juan-les-Pins même constat : des touristes italiens s’alarment. Ils parlent à bonne distance mais sont les seuls. Pourtant, cette année, la station balnéaire est loin d’être bondée. Les visiteurs peuvent s’étaler.





