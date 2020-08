Coronavirus : vers une possible pénurie de gants ?

Alors qu'il y a une augmentation des contaminations au coronavirus en France et que certains professionnels évoquent une éventuelle seconde vague, plusieurs syndicats d'infirmiers libéraux alertent, jeudi 13 août, sur une possible pénurie de gants. Ils assurent avoir du mal à s'approvisionner en gants à usage unique, alors que ces derniers sont nécessaires pour se protéger et éviter une contamination, rapporte Sandrine Feydel, journaliste France Télévisions, sur le plateau du journal de 23 heures de franceinfo.

La pénurie déjà présente dans certains endroits

Des gants en latex sont bien disponibles, mais les soignants hésitent à les utiliser car ils provoquent des allergies. Il existe aussi des gants en vinyle, les infirmières s'en servent pour des soins de base comme pour faire des pansements. Mais, aujourd'hui , on n'en trouve quasiment plus, la pénurie est déjà là dans certains endroits. Ensuite, le personnel soignant peut utiliser des gants en nitrile, qui sont un peu comme une seconde peau et utilisés pour des pansements complexes ou des test Covid. Les infirmiers arrivent encore à obtenir ces gants, mais vraiment au compte-goutte, ajoute la journaliste.

Le JT

Les autres sujets du JT