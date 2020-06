Coronavirus : vers un protocole sanitaire allégé dans les entreprises

Les consignes sanitaires vont être allégées au travail pour accélérer le déconfinement dans les bureaux et dans les usines. Un nouveau protocole est en cours de réalisation, et il comportera des consignes moins strictes. Le port du masque restera recommandé, mais plus besoin de 4 mètres carrés pour chaque employé. Un mètre entre chacun personne sera suffisant selon une note à paraître mercredi 24 juin.

Un "référent Covid" dans chaque entreprise ?

Le nouveau protocole devrait aussi conseiller aux entreprises de nommer un référent Covid chargé de contrôler la mise en œuvre des mesures sanitaires. Un point qui crispe particulièrement les PME. "On se demande à quoi ça sert sinon que de rajouter une obligation supplémentaire sur les épaules du chef d'entreprise", pointe François Asselin, président de la CPME. Le protocole sanitaire est encore en discussion.