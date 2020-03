Coronavirus : vers la réouverture d'une usine PSA malgré le confinement

Les syndicats sont fous de rage chez PSA. Malgré l'épidémie de Covid-19 et le confinement prolongé d'au moins deux nouvelles semaines, vendredi 27 mars, la direction de l'entreprise automobile a annoncé sa volonté de rouvrir une de ses usines en France, à Douvrin dans le Pas-de-Calais, dès le 6 avril. "C'est prématuré de mettre ces mesures et ce test usine aujourd'hui, avec des salariés qui sont confinés, à qui on demande de rester chez eux. C'est une ineptie de reprendre le travail dans des conditions pareilles, tant que le pic de la propagation du virus n'est pas atteint", déplore le délégué CFTC, Eric Bailleul.

Une "reprise des activités sécurisée"

Dans un communiqué publié vendredi, la direction du constructeur a indiqué que la réouverture de cette usine où des moteurs diesel sont habituellement fabriqués se ferait dans le cadre d'une "reprise des activités sécurisée". Parmi les mesures de protections annoncées, la distribution de deux masques FFP2 par jour et par employé ou encore des surfaces de travail nettoyées toutes les heures.

Le JT

Les autres sujets du JT