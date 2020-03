Coronavirus : vers la fin d’une ère ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

L’hebdomadaire Le Un publie chaque semaine sur son site internet Le Journal du Covid-19, un billet rédigé par Éric Fottorino, fondateur du média. "Quand survient un événement aussi exceptionnel, qui va durer, qui secoue tellement nos existences, je crois que c’est bien de partager avec les lecteurs", explique le journaliste, qui veut montrer que "ce que l’on vit individuellement est aussi universel".

Le coronavirus "change le monde"

Le Un estime que le Covid-19 "change le monde". "On ne sait même pas tout ce qui va changer. Mais ce que l’on sait c’est que rien ne sera exactement comme avant", confirme Éric Fottorino. Selon le journaliste, c’est la cohabitation toujours plus précaire entre la faune sauvage et les animaux domestiques qui favorise en partie l’apparition de ce type de virus. Il souhaite donc l’émergence de nouveaux types d’agricultures.

