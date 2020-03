Coronavirus : vaccin, dépistage... les renseignements du docteur Damien Mascret

La propagation mondiale du Covid-19 laisse parfois place à quelques espoirs, comme l’élaboration d’un test de diagnostic du virus beaucoup plus rapide. Ce dernier est sur le point d’être commercialisé. « Cela va être très intéressant car il va permettre en ville de faire le diagnostic d’infection au coronavirus des personnes à risque de complication », indique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures.



« On se sert de l’expérience des Chinois »

Concernant le vaccin, il y a des tests prometteurs en cours. « On se sert de l’expérience des Chinois qui ont eu l’épidémie avant nous et on a déjà mis en place, très rapidement en France, un essai clinique avec des traitements antiviraux que l’on utilise donc pour d’autres maladies. Il y a également d’autres types de traitements sur le système immunitaire mais tout ça n’a d’intérêt que les cas les plus graves qui sont hospitalisés », souligne le docteur.

