Coronavirus : une seconde vague plus meurtrière ?

Selon les modélisations de l’Institut Pasteur, "nous allons passer, quoi que l’on fasse maintenant, de 3 000 personnes en réanimation à 9 000 mi-novembre, ce qui veut dire que la quasi-totalité des capacités de réanimation seront occupées par des malades atteints de formes graves de Covid", explique Damien Mascret, médecin et journaliste, présent sur le plateau du 13 Heures. Les effets du confinement ne se feront sentir "que dans deux ou trois semaines".

Pour mobiliser davantage de lits, il va falloir "recentrer l’activité des hôpitaux sur les malades du Covid", et, ainsi, fermer des lits utilisés à d'autres fins. "Théoriquement, on dispose de 12 000 lits en réanimation, mais il va falloir prendre les 5 000 habituels et rajouter une partie des 4 900 lits de réveil […] et les 3 300 lits de surveillance continue", ajoute Damien Mascret. Difficulté supplémentaire durant cette seconde vague ; les hôpitaux n’auront pas de renfort de personnel, puisque "toutes les régions sont en alerte".

