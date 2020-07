Coronavirus : une rentrée complexe pour les universités

Les mesures de prévention face au coronavirus ont été annoncées, mercredi 15 juillet, par le Haut Conseil de la santé publique. Le port du masque sera obligatoire au sein des universités pour les étudiants et les enseignants. Les étudiants devront être en nombre limité dans les amphithéâtres afin que la distanciation sociale soit respectée. Les regroupements trop nombreux d’étudiants devront être évités.

8% d'étudiants en plus

Dès la rentrée, les plages horaires du campus, des restaurants universitaires ou des bibliothèques seront plus flexibles pour fluidifier les allées et venues. Enfin, des campagnes de dépistage devraient être régulièrement organisées. Les résultats du baccalauréat ayant été meilleurs que d’habitude (95,7%), il y aura 35 000 étudiants supplémentaires dans les facultés en 2020, soit 8% de plus qu’en 2019. Une complication de plus pour les universités.

