Coronavirus : une perte de soutien envers les soignants ?

Si les soignants peuvent avoir l’impression d’avoir perdu le soutien dont ils bénéficiaient durant le confinement, ils sont pourtant épuisés physiquement et mentalement. Certains ont payé cher leurs implications puisqu’ils ont été contaminés par le coronavirus. C’est le cas de 4665 soignants des hôpitaux de Paris, dont Sabrina Khelifa, infirmière aux urgences dans un hôpital parisien, et ainsi en première ligne.

"J’ai vécu une semaine horrible"

"On s’est retrouvés à court de masques, on s’est retrouvés à court de surblouses, et là les recommandations ont commencé à changer", raconte l’infirmière. "On s’est vite rendu compte que forcément on allait tomber malade", poursuit-elle. Elle a contracté le Covid-19 fin mars, avec des symptômes s’aggravant rapidement. "J’ai vécu une semaine horrible", raconte-t-elle, émue. Elle a été hospitalisée durant dix jours, et a échappé de peu à la réanimation.