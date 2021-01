Coronavirus : une personne immunisée au moins pendant huit mois ?

Selon une étude américaine, une personne serait immunisée huit mois contre le virus après avoir contracté le Covid-19. Alors, en plus du vaccin, pouvons-nous miser sur l'immunité collective pour sortir de cette crise sanitaire ? "C'est une bonne nouvelle, car on s'est focalisé sur les cas de réinfection, mais, en réalité, ils sont tout de même très rares", indique le médecin et journaliste Damien Mascret, sur le plateau du 12/13 de France 3, mardi 12 janvier.

Même période d'immunité pour le vaccin

Le vaccin devrait aussi immuniser les personnes pendant huit mois. "En général, ce qu'il se passe avec l'infection se passe avec le vaccin. Mais cette protection va bien au-delà de huit mois. On a mesuré huit mois, car on n'a pas plus de recul. Mais comme le taux est très fort au bout de huit mois, cela veut peut-être dire qu'on pourrait être immunisé un an, deux ans, ou même des dizaines d'années ! On n'en sait rien pour l'instant", conclut Damien Mascret.

Le JT

Les autres sujets du JT