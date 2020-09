Coronavirus : une molécule prometteuse identifiée par l'Institut Pasteur de Lille

C'est une note d'espoir dans la course contre le coronavirus. L'institut Pasteur de Lille a identifié une molécule qui serait efficace pour soigner la Covid-19. Les chercheurs travaillent sur cette molécule depuis plusieurs mois. Elle a été testée sur des cellules de singe infectées par le coronavirus, l'efficacité du composé a été observée avec succès sur des cellules de poumons humains.



Empêcher la maladie d'évoluer gravement

Prise dès les premiers symptômes, cette molécule réduirait la charge virale et donc le risque de contamination. Elle aurait également un impact sur les formes les plus graves de la maladie : "Si on arrive à éteindre la multiplication virale dès le début de la maladie, on peut raisonnablement penser qu'on va empêcher le malade d'évoluer et d'évoluer vers la maladie grave", explique le professeur Benoit Deprez, directeur scientifique à l'institut Pasteur de Lille.

