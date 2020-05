Coronavirus : une envie de vivre ailleurs

Retour du trafic urbain, parcs fermés et transports à nouveaux saturés : c'est le visage de Paris depuis le début du déconfinement. Un retour à la normale pour certains, une source d'anxiété pour d'autres qui ne souhaitent plus y vivre. Pour ces Parisiens, le confinement avait un parfum de liberté. Avec son enfant âgé de un an, le couple a décidé de s'échapper de la capitale mi-mars pour goûter au plaisir d'un grand jardin à La Rochelle (Charente-Maritime).

Changement de vie

Pendant deux mois, ils n'ont pas remis les pieds à Paris. "On s'est dit qu'on allait partir quelques jours, parce qu'on en avait besoin, et qu'on verra ce qu'il allait se passer, en fonction des annonces du gouvernement. Tout s'est bien passé donc on a décidé de rester", raconte Kelly Simon. Pour ce couple, c'est donc décidé : ils vont changer de vie et quitter Paris.