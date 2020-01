Coronavirus : une dizaine de personnes sous surveillance en France

Les passagers débarquent masqués. À l'aéroport de Roissy (Val-d'Oise) dimanche 26 janvier, les personnes en provenance de Chine sont accueillies par la Croix-Rouge. Dans le hall, quelques conseils aux voyageurs sur le coronavirus sont affichés. Une équipe médicale d'accueil prend la température des personnes qui le demandent, mais selon certains, les contrôles ne sont pas systématiques. "C'est léger", estime Claude Laubriet, Français expatrié en Chine.

"J'ai encore de la fièvre et je tousse"

Dans l'Hexagone, trois cas de coronavirus ont été confirmés et pris en charge à Paris et à Bordeaux (Gironde). "J'ai encore de la fièvre et je tousse plus que vendredi, mais j'ai confiance dans l'équipe soignante", confie un homme de 48 ans infecté. Il pense avoir été contaminé en Chine, dans une gare ou dans un train. À Paris, les festivités du Nouvel An chinois seront perturbées. Le défilé prévu dimanche 26 janvier a été annulé. Selon le ministère de la Santé, une dizaine de personnes sont sous surveillance en France.

