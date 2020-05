Coronavirus : une distillerie finlandaise vend du gel-hydroalcoolique

Miika Lipiainen est producteur d’alcool en Finlande. Mais le kiosque qu’il vient d’installer dans le centre d’Helsinki n’est pas destiné à la dégustation. “Nous avions déjà des fournisseurs d’agents de dénaturation et ce genre de choses. Et nous avons des chimistes et des biologistes talentueux qui travaillent pour ça donc c’était facile de se transformer”, explique Miika Lipiainen.

1 200 flacons ont été vendus en trois jours

La Finlande, compte fin avril 4 906 cas de coronavirus et 206 décès. Il a donc utilisé tous les moyens et les compétences de son entreprise pour la transformer et produire du gel hydro-alcoolique. Grâce à son nouveau point de vente, 1 200 flacons ont été vendus en trois jours. “Nous avons eu énormément de commandes de la part des services de santé et des établissement de soins aux personnes âgées et nous avons voulu leur donner la priorité”, indique Miika Lipiainen.