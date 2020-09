Coronavirus : une deuxième vague pourrait arriver plus tôt que prévu

C’est une inquiétude qui ne cesse de grandir en Gironde. Au CHU de Bordeaux, les cas de contaminations au Covid-19 ne cessent de remplir les chambres du service de réanimation. Près de quatre sur cinq sont désormais occupées par des victimes du coronavirus qui sont hospitalisées dans un état grave. Le nombre d’hospitalisations liées au Covid-19 a été multiplié par trois en un mois dans ce département placé en zone rouge.

Une seconde vague plus précoce que prévu

Les instances sanitaires avaient déjà anticipé une reprise de l’épidémie de coronavirus en France. Cependant, les prévisions évoquaient une seconde vague davantage pour le mois d’octobre et non dès septembre. Les médecins expliquent que l'irrespect des gestes barrières risque de relancer la crise sanitaire en France. Un nouveau coup dur pour le personnel soignant qui craint de se retrouver de nouveau débordé par la situation et pourrait finir épuisé face à l’afflux de patients.