Coronavirus : une dernière pièce de théâtre avant l'inconnu

Édouard Phlippe l'a annoncé en début de soirée, samedi 14 mars. Tous les lieux publics qui ne sont pas nécessaires à la nation vont fermer leurs portes jusqu'à nouvel ordre à compter de minuit. Parmi ces établissements, on retrouve les restaurants, les bars, les cinémas et aussi les salles de théâtre. Alors, pour les compagnies, samedi soir est la grande dernière avant au moins plusieurs semaines.

100 personnes dans le théâtre

Un contexte des plus étranges. "Ce théâtre fermera ses portes juste après cette représentation et dans cette salle, nous sommes moins de 100, techniciens, comédiens et public compris. Des spectateurs qui ne seront pas très nombreux. Ils seront espacés d'un mètre", explique la journaliste Marie-Sophie Lacarrau en direct du théâtre de la Renaissance, à Paris. Un spectacle retransmis en direct samedi soir sur France 2.

