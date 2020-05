Coronavirus : une consommation modifiée et en baisse

L’épidémie de coronavirus n’a pas seulement des conséquences importantes au niveau sanitaire. En France, c’est la consommation globale qui se retrouve chamboulée depuis le début de la crise. Les Français désertent les magasins : une baisse de 30 à 50% est observée chez les magasins et autres centres commerciaux.

Certains secteurs arrivent à s’en sortir

Ce sont des nouveaux modes de consommation qui s’instaurent peu à peu en France. Les consommateurs se déplacent moins mais parfois pour acheter plus. Ils favorisent de plus en plus le e-commerce et s’alimentent parfois dans des circuits courts en plein essor. Durant cette crise, certains secteurs sont parvenus à se démarquer comme les magasins de sport : la vente de vélos a été multipliée par 4 en Île-de-France. Les enseignes de bricolage et d’électroménager ont également attiré davantage de clients.