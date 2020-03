Coronavirus : une centaine de Français confinés sur un paquebot au large du Panama

Un navire plein de touristes bloqué en mer à cause de cas de coronavirus Covid-19, samedi 28 mars, un de plus. Un bateau de croisière avec à son bord 1 800 passagers devait emprunter le canal du Panama, mais les autorités de ce pays d'Amérique centrale ne l'ont pas autorisé à y entrer. Pour cause, depuis son départ d'Argentine le 7 mars, déjà quatre personnes sont décédées à cause du coronavirus et près de 200 autres sont suspectés d'être porteurs de la maladie. Depuis, pas un port d'Amérique latine n'accepte qu'il n'accoste.

"Nous sommes un peu des condamnés à mort"

Parmi les passagers, une centaine de Français qui se disent en situation de détresse. "Nous sommes un peu des condamnés. Si personne ne vient nous sortir de cette impasse, nous sommes un peu des condamnés à mort. La situation est très grave", explique une passagère.