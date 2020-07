Coronavirus : une campagne de tests à grande échelle va débuter

Ils sont venus se faire dépister sur un parking de supermarché à Saint-Louis (Haut-Rhin). Un test gratuit, sans ordonnance ni carte vitale. "Aller chez le médecin, en ce moment, ce n'est pas toujours évident. Donc oui, c'est très pratique", constate un habitant. Un homme se sent fiévreux depuis quelques jours. Il aura ses résultats dans 24 heures.

"Rassurer mes proches"

"Je préfère faire un test pour me rassurer et rassurer mes proches", explique-t-il. En mars, près de la moitié de la population testée était positive. Le maire de la ville est même décédé du Covid-19. Le virus ne circule presque plus, mais il faut être prudent. "Le but, c'est de faire le maximum d'efforts pour aller chercher les derniers patients positifs qu'on n'a pas pu débusquer avec tous les autres moyens mis en place", explique le Dr Pierre-Adrien Bihl, responsable du laboratoire "Biorhin".

Le JT

Les autres sujets du JT